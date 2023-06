Dialogue national: le SAEMSS et le CUSEMS "écartés"

Le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaires du Sénégal (Saemss), se disent écarter du dialogue national ouvert ce mercredi, au Palais de la République, à Dakar. « Nous avons pas reçu une lettre d'invitation. Et nous pensons que le dialogue tel que défini, nous paraît être un dialogue d'acteurs politiques. Qui a un soubassement de politique politicienne", a déclaré Malick Youm secrétaire permanent du SAEMSS, en marge de leur conférence de presse pour le lancement de leur plan d'action.



C'est pour cette raison, a-t-il fait savoir, "notre organisation n'a pas mandat d'y aller. Et nous n'y irons pas tant qu'il y a pas de changement. Des paramètres de changements, des paradigmes qui permettrons d'instaurer un dialogue social sincère basé sur la prise en charge réelle des besoins du monde social ».