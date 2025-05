En amont de la Journée du Dialogue national prévue le 28 mai 2025, le gouvernement du Sénégal a officiellement lancé, ce vendredi 9 mai, la nouvelle version de la plateforme numérique Jubbanti. Présentée comme un outil de participation citoyenne, cette initiative vise à garantir « une inclusivité optimale » du dialogue sur la refondation du système politique sénégalais.



Cheikh Guèye, facilitateur du dialogue national, a déclaré que Jubbanti est « une pierre angulaire de notre ambition collective de refonder le système politique sénégalais ». À l’en croire, la plateforme numérique n’est pas un simple canal d’expression, mais « une promesse de transparence, d’inclusion, de participation et d’appropriation du processus du dialogue ».



Accessible à tous les Sénégalais, où qu’ils se trouvent dans le monde, la plateforme permet de soumettre des propositions, de consulter celles des autres citoyens et de suivre l’évolution des débats en toute transparence. « Une démocratie moderne ne peut se construire sans une infrastructure numérique ouverte, accessible », a insisté Cheikh Guèye.



Jubbanti se distingue également par son cadre de modération strict. « La plateforme est sécurisée avec un dispositif rigoureux garantissant que tous les échanges respectent les valeurs républicaines. Une charte éthique régit les règles de participation et est affichée sur la plateforme », a précisé M. Guéye.



Chaque participant recevra également une lettre personnalisée du Président de la République « en remerciement de son engagement citoyen », avec un suivi prévu par une équipe dédiée. Ce lancement intervient dans un contexte de fortes attentes autour du Dialogue national, que le pouvoir souhaite inclusif et apaisé, malgré des tensions persistantes avec certaines formations de l’opposition.