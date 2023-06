Dialogue national : les premiers rapports tombent sur la table de Moustapha Niass

Le Coordonnateur et Haut représentant du président de la République, Macky Sall, au dialogue, commence à recevoir les rapports des commissions. Un document d’une quarantaine de pages a été déposé lundi sur la table de Moustapha Niass par la commission de la Décentralisation et de la territorialisation.



L’ambassadeur Seydou Nourou Bâ et son équipe forte d’une trentaine de membres qui avaient démarré les travaux le 9 juin dernier, ont pu lorgner le bout du tunnel après plusieurs jours d’activités très intenses. L’Observateur révèle qu’il y a des propositions pour de réels changements dans l’architecture des collectivités territoriales.



La commission avait des objectifs clairs. Il s'agit, entre autres, de procéder à l'état des lieux sur la décentralisation, de proposer des mesures et réformes sur la cohérence territoriale, de proposer des réformes du Hctt (missions de gestion des pouvoirs et compétences transférés ainsi que de la répartition des fonds destinés à financer lesdits transferts, coordination de la coopération décentralisée par le Hctt qui doit se structurer en conséquence).



Les Objectifs étaient aussi de proposer des mécanismes innovants de financement des politiques publiques décentralisées et de financement du développement territorial (fiscalité locale, transferts financiers, emprunt, coopération décentralisée, Ppp, contrat plan), de proposer des mesures et réformes sur la gestion des ressources humaines (profil et statut de l'élu territorial, fonction publique territoriale, formation des acteurs, des mesures et réformes sur la territorialisation des politiques publiques (proposition d'un mécanisme d'opérationnalisation compris la réorganisation de la déconcentration (charte de déconcentration), entre autres.