Dialogue national sur le système politique : Me Amadou Aly Kane lance un appel " pressant" à l'APR pour qu'elle revoie sa position

Invité de l’émission Le Grand Jury de la RFM ce dimanche, Me Amadou Aly Kane, leader du parti Rassemblement pour la Réforme, la Responsabilité et la Démocratie (R3D Deggu), s’est fermement opposé au boycott du dialogue national sur le système politique, décidé par certaines formations politiques. Il a lancé un appel « pressant » à l’opposition, notamment à l’Alliance pour la République (APR), pour qu’elle revoie sa position.



Pour Me Kane, ce dialogue, institué par l’ancien président Macky Sall, se doit d’être inclusif et ouvert à tous les courants politiques, sans distinction. Il a averti contre toute tentative d’orientation ou de récupération politique : « Il ne faut pas que ce dialogue soit un dialogue orienté où on ne discutera que de ce qui plaît aux gouvernants ou à la majorité présidentielle. »



Il estime que les proches de Macky Sall ont leur place dans cette concertation nationale. « Il faudrait que ses partisans puissent participer pour défendre et assurer cet héritage », a-t-il souligné. Et d’ajouter : « Même s’il y a des difficultés, ils doivent venir les poser là-bas. Il faudrait que des sujets qui peuvent fâcher puissent être aussi discutés. »



Parmi les points clés évoqués, Me Kane a mis l’accent sur la nécessité d’un cadre de référence clair et amendable. Il a insisté pour que « des gens puissent amender les termes de référence » du dialogue afin de garantir une réelle représentativité des préoccupations nationales.



L’ancien candidat à la candidature présidentielle a également fait part de ses attentes en matière de réforme du paysage politique. Il plaide pour une rationalisation des partis politiques, en limitant les courants à « trois ou quatre ». Selon lui, cela permettrait aux formations partageant des idéologies similaires de se regrouper lors des élections, évitant ainsi la dispersion des voix.



Autre revendication forte : l’exigence que chaque parti reconnu dispose d’un programme politique structuré. Concernant le financement public, Me Kane estime qu’il doit être réservé uniquement aux partis ayant participé aux élections et obtenu des résultats significatifs.



En somme, Me Amadou Aly Kane appelle à un dialogue national véritablement pluraliste, où toutes les sensibilités politiques pourront s’exprimer librement, loin des calculs partisans. Une position qui tranche avec les appels au boycott, dans un contexte où l’avenir du système politique sénégalais semble plus que jamais au cœur des préoccupations.