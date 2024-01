Diamant : les prix baissent pour relancer la demande

La décision de De Beers reflète les difficultés du marché du diamant. L'Après-Covid a été marqué par un regain de la demande, en particulier aux États-Unis, le marché directeur pour la pierre précieuse. Résultat, les prix ont fortement augmenté en 2021 et 2022. Mais la période faste pour les diamantaires n'a pas duré. L'inflation est arrivée, alors que disparaissaient en même temps les chèques de soutien à la crise sanitaire envoyés à des millions de contribuables américains. Il n'en fallait pas plus pour voir l'appétit pour les diamants chuter.



Certaines catégories de pierres ont vu leur prix baisser de 20 à 25%. C'est le cas en particulier des diamants de moyenne ou faibles qualités. Ce contexte morose a poussé l'Inde, qui taille près de 85 % des pierres brutes, à ralentir son activité. En 2023, la filière indienne a acheté le minimum et écoulé ses stocks.

« Le point bas a été atteint » À la fin de l'année dernière, le géant russe Alrosa réagissait en suspendant ses ventes pendant plusieurs semaines alors que De Beers, le numéro 1 faisait une première concession à ses clients : ils ont été autorisés à ne pas acheter toutes les pierres précieuses qu'ils s'étaient engagés à acquérir. La deuxième concession est arrivée en janvier, le diamantaire a baissé ses prix de 13 % en moyenne pour sa première vente. « De Beers n'a fait que réagir et suivre le marché », commente un industriel de la filière. « Cela faisait longtemps que les prix n'avaient pas été si bas, le groupe n'a pas eu vraiment le choix » ajoute-t-il. Aujourd'hui, notre interlocuteur l'assure, « le point bas a été atteint » et les prix sont en train de remonter.

Signe d'optimisme Preuve que les derniers soubresauts du marché n'ont pas atteint le moral du géant minier, le groupe vient d'investir un milliard de dollars avec son partenaire, le gouvernement botswanais, pour prolonger l'exploitation de la mine de Debswana.



Ce gisement connu pour la beauté de ses pierres, aujourd'hui exploité à ciel ouvert, sera transformé en mine souterraine pour une durée de 20 ans, au profit de De Beers, mais aussi de Gaborone, qui a renégocié l'année dernière à son avantage l'accord de partage de la production qui le liait jusque-là au leader mondial du diamant.