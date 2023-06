Diambars : le défenseur central Abdoulaye Faye signe avec le Hacken

Le Diambars de Saly n’en a pas fini avec les transferts. Après l’envoi de Cheikh Faye, Bacary Sané et Bilaly Diallo, et Mamadou Mustapha Diaw vers la Lettonie, c’est autour d’Abdoulaye Faye de rejoindre le club suédois Hacken.



Agé de 19 ans, le défenseur central sera sous les couleurs de l’équipe suédoise pour un contrat de 3 ans. Abdoulaye Faye fait partie des pépites de Diambars l’une des plus grandes académies de football du Sénégal.



Même si son plus grand rêve était de jouer en Angleterre, Abdoulaye devra se réjouir de son premier transfert en Suède