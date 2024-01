Diamniadio : Macky Sall annonce un projet de loi sur la protection sociale pour renforcer l'équité

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a annoncé hier mardi que le gouvernement initiera prochainement un projet de Loi d’orientation de la protection sociale. Sous l’égide du ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale, ce projet impliquera la collaboration avec d'autres ministères et services de l’État concernés.



S'exprimant lors de l'ouverture de la Journée nationale de l’équité territoriale et sociale, Macky Sall a également mentionné que le texte sur la Caisse autonome de Protection sociale serait finalisé après l'achèvement du travail d'harmonisation en cours. À l’en croire, il y a eu un impact positif des politiques d'équité sur les conditions de vie des populations cibles et la résilience des familles et des communautés.



La première édition de cette journée, placée sous le thème « L’équité sociale et territoriale au cœur du Plan Sénégal émergent », a incité le président à encourager une réflexion approfondie sur les politiques en matière d'équité sociale et territoriale. D’après Aps, le chef de l’État a soulevé la nécessité d'éviter les chevauchements des programmes et de garantir l'équilibre territorial dans leur mise en œuvre.