PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Diamniadio : le ministre Amadou Ba en visite à la ZAMPA pour la relance de la zone artisanale automobile
Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a effectué une visite de terrain à la Zone d’Aménagement des Mécaniciens et Professionnels de l’Automobile (ZAMPA) de Diamniadio. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de concertation et de relance destinée à faire de la ZAMPA un modèle de zone artisanale moderne et compétitive au service du développement du secteur automobile.


Le ministre a réaffirmé « son engagement à soutenir la structuration du secteur de l’artisanat afin d’offrir aux professionnels un cadre de travail sécurisé et propice à l’innovation. » Amadou Ba était accompagné du préfet de Rufisque, du sous-préfet de Diamniadio, des directeurs généraux de l’AGETIP, de GETRAN et du Cadre de Vie, ainsi que des autorités locales et techniques mobilisées autour du projet.
 
Jeudi 23 Octobre 2025 - 20:24


