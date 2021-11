Diamniadio : les fonctionnaires de la Cité du Port attaqués, les habitants de Dougar sur le banc des accusés

Le pire a été évité de justesse hier dimanche à Diamniadio, dans le département de Rufisque (Dakar). Les habitants de la Cité des travailleurs du Port ont été attaqués par une trentaine de personnes. Des gens de Dougar, village situé à quelques encablures du lieu des affrontements, sont accusés d’être les auteurs de cette attaque. Le litige foncier opposant les populations dudit village à la société " Peacock Investissement", serait à l’origine des heurts.



Un des présumées victimes, El Hadji Seydi Mbow a témoigné sur les ondes de la Rfm, « Les gens de Dougar sont venus nous attaqués. Ils ont caillassé ma voiture, ils ont menacé de mort ma femme, les enfants traumatisés ? Ce qui s’est passé n’était pas du tout digne d’un être humain ».



Il a poursuivi : « J’ai évacué mes enfants chez mes parents aux HLM, moi je suis là avec ma femme et mon chauffeur. Ils étaient une trentaine de personnes. Je ne les comprends même pas. On peut revendiquer, on peut dire ce que l’on pense. Mais attaquer des gens qui n’ont rien à avoir avec des problèmes de terrain, c’était vraiment de la sauvagerie », s’est désolé M. Mbow.



Des accusations balayées d’un revers de mains par les habitants de Dougar. Mme Diop Ndour qui a parlé à leur nom de rétorquer : « Par rapport à ces accusations, je ne fais que les démentir parce que nous étions dans un combat et ce combat était purement judiciaire et administratif. Et les populations n’ont jamais répondu. Ils (habitants de Dougar) ont été attaqués, eux-mêmes, par la gendarmerie au niveau de leur village mais vraiment moi je démonte tout cela ».



Le Directeur général du Port autonome de Dakar est attendu sur les lieux.