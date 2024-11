Diamniadio : plus de 150 enfants bénéficieront de neurochirurgie et d'autres soins gratuits

Du 16 octobre au 31 décembre 2024, 152 enfants issus de familles défavorisées, âgés de zéro à quinze ans, bénéficieront de soins chirurgicaux gratuits à l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Cette initiative, qui inclut des opérations de neurochirurgie, de chirurgie pédiatrique, d'ophtalmologie et d'ORL, a été rendue possible grâce à un partenariat entre l’ONG Direct Aid Society et le Centre hospitalier pour enfants de Diamniadio, indique Sud Quotidien.



Le Dr Khadim Rassoul Guéye, coordonnateur du camp de chirurgie pédiatrique, a souligné l'importance de cette collaboration. « Ce partenariat, établi depuis longtemps, nous permet aujourd'hui d'organiser ces camps de chirurgie qui font parler d'eux. Nous remercions notre partenaire, l'ONG Direct Aid, pour le soutien complet allant de la consultation à la guérison des enfants, ainsi que pour le don de médicaments. » Dr Guéye a également salué le rôle du personnel hospitalier dans l'organisation de cet événement, visant à garantir des conditions optimales de prise en charge.



Selon le chef du service administratif et financier de l'hôpital, les camps de chirurgie gratuite, soutenus par Direct Aid depuis 2019, ont permis de soigner plus de 628 enfants à ce jour, pour un coût global de 84 millions de francs CFA. « Ce programme apporte une contribution précieuse, surtout pour des familles vulnérables qui, faute de moyens, n’auraient pas accès à ces soins », a-t-il précisé.



Le directeur général de Direct Aid, Mohamed Lemine Hahady, a déclaré que ce camp représente bien plus qu'un simple financement de 30 millions de francs CFA : « C'est une concrétisation de notre engagement à offrir des soins de qualité aux enfants de familles démunies. » Il a également exprimé sa gratitude envers la directrice de l’hôpital et le Dr Guéye pour leur engagement et leur compétence.



Abdellatif Jabrallah, directeur du centre d’accueil de Direct Aid à Diass, s'est dit satisfait du travail accompli et a annoncé des perspectives d'expansion : « Nous envisageons de renforcer notre partenariat avec l'hôpital de Diamniadio et de soutenir d’autres services, comme la gynécologie, pour répondre aux besoins des familles de manière encore plus complète. »