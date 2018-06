Diao Baldé Keita révèle avoir recruté un préparateur physique spécial pour aller au Mondial

Malgré sa sortie à la mi-temps, Diao Baldé Keita a réalisé une bonne partie durant les 45 minutes qu’il a jouées. Ce n’était pas évident puisqu’il revenait de blessure. Mais, le joueur s’est donné les moyens pour revenir vite en forme avant la Coupe du Monde.



« J’ai beaucoup travaillé dans l’anonymat, car beaucoup de gens ont pensé que je n’arriverai pas en forme à la Coupe du Monde. Dans cette rencontre j’ai apporté toute ma puissance », a révélé le sociétaire de Monaco au quotidien Stades.



En effet, lui qui a été formé à la Masia (centre de formation du FC Barcelone) a dû recruter un préparateur physique personnel pour pouvoir retrouver sa bonne forme.



« Oui c’est vrai. Il fallait faire ses sacrifices. Je travaillais avec ce préparateur physique deux fois par jour pour retrouver ma forme durant les quatre dernières semaines, car la Coupe du monde est très importante pour moi et l’équipe nationale aussi, qui est importante pour moi, ma famille, le peuple. Donc, je vais tout donner au Mondial pour rendre content le pays ».



Toutefois, malgré le nul blanc contre Luxembourg, Baldé Keita estime que les «Lions » ont fait un bon match. « Cela fait du bien de revenir dans l’équipe. C’était un bon match. On a joué ensemble, on a défendu ensemble. Je suis un peu triste pour le résultat, puisqu’on pouvait marquer le but. Je me sens bien maintenant. Dans ce match, j’ai tenté des accélérations et c’est ça mon style de jeu. C’est ça que je dois apporter à l’équipe et c’est important ».