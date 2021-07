Diaspora sénégalaise en France : Plus de 3 000 places de rdv supplémentaires au service passeport

Vu la forte demande de renouvellement de passeports cet été et avec plus 14400 rendez-vous réservés entre juillet et décembre, le Consul général du Sénégal en France, informe avoir augmenté les capacités d'accueil du service.



Ainsi, 3.000 places de rendez-vous supplémentaires au service passeport ont été mises à disposition de la diaspora.



« Il n'est pas interdit de prendre un rendez-vous plus proche, mais il est impératif d'annuler le précédent. Nous comptons sur vous pour ne pas occuper des créneaux de façon abusive », informe le Consul Général.