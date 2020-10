Didier Deschamps rappelle Paul Pogba et maintient Eduardo Camavinga et Dayot Upamecano

Comme on le pressentait, le sélectionneur Didier Deschamps a rappelé Paul Pogba, Benjamin Pavard et Kingsley Coman, absents de la dernière liste, pour disputer les deux prochains matches, face à l'Ukraine (7 octobre), et le Portugal (11 octobre) au Stade de France avant d'aller à Zagreb affronter la Croatie (14 octobre).



Une liste élargie de 24 joueurs où l'on retrouve Adrien Rabiot, le Rennais Eduardo Camavinga et le défenseur central du RB Leipzig, Dayot Umpamecano.



La liste de Didier Deschamps

Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda

Défenseurs : Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Raphaël Varane

Milieux : Eduardo Camavinga, N'Golo Kanté, Steven Nzonzi, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso

Attaquants : Houssem Aouar, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kylian Mbappé



L’Equipe