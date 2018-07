Diego Maradona présente ses excuses après ses propos sur l'arbitrage et la FIFA

Diego Maradona a présenté ses excuses jeudi via sa page Instagram. "Emporté par l'émotion de soutenir la Colombie l'autre jour, j'ai dit des choses et, je l'admets, certaines d'entre elles sont inacceptables. Mes excuses à la FIFA et à son président : même si j'ai parfois des opinions contraires à certaines décisions arbitrales, j'ai un respect absolu pour le travail - jamais facile - que font l'institution et les arbitres", déclare "El Pibe de Oro"



Pour Rappel Maradona avait estimé que les Colombiens avaient été victimes d'un "vol monumental" de la part de l'arbitre américain Mark Geiger, à propos d'un penalty sifflé pour une faute de Carlos Sanchez sur Harry Kane (57e). "La Fifa est encore vieille et truquée", avait même lancé "El Diez". Toutes fois la FIFA avait "fermement" dénoncé les "insinuations" de la légende du foot argentin.