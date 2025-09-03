Dieuppeul : deux trafiquants de psychotropes interpellés

Une opération de police a permis l’interpellation de deux trafiquants de psychotropes dans le quartier de Dieuppeul, à la suite du signalement d’une mère inquiète pour la santé de son fils.



L’affaire a débuté lorsqu’une mère de famille a alerté les autorités après l’hospitalisation de son fils, victime d’une intoxication due à la consommation conjointe de haschisch et de médicaments détournés.



Les investigations menées à partir du téléphone du jeune homme ont permis d’identifier et d’interpeller, le 28 août dernier, un premier revendeur suspecté de lui avoir fourni du haschisch.



Les enquêteurs ont ensuite remonté une autre filière et arrêté un deuxième individu, spécialisé dans la revente illicite d’Alpraz, un médicament psychotrope. Celui-ci s’approvisionnait frauduleusement en pharmacie, isonforme la Police nationale via un post sur X.

