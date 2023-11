Diffamation: Lamine Ba Président de « Podor va mal » attendu à la DIC ce mardi après-midi

Membre de la société civile et président du mouvement "Podor va mal", Lamine Ba est connu pour ses sorties torrides concernant les « incompétences de l’Etat ». C’est d’ailleurs ce qui lui a valu une convocation à la Division des investigations criminelles (DIC) ce mardi après-midi.



Invité à une émission sur 7TV, M. Ba a laissé entendre qu’il y a des politiciens qui organisent des tournois de football et qui profitent de l’occasion pour faire parrainer leur candidat. Il a même donné un comme exemple un tournoi organisé à Golere (nord-ouest du Sénégal) parrainé par Moussa Sow le Coordonnateur du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) et Maire de Walaldé.



Selon le président de "Podor va mal", « les organisateurs demandent aux joueurs, non de venir avec leurs licences, mais plutôt avec leurs pièces d’identités, qu’ils photocopient et imitent les signatures pour parrainer leurs candidat ».



Des propos qui n’ont pas laissés indiffèrent le Maire de Waladé Moussa Sow qui n’a pas hésité à saisir la DIC pour diffamation et dénonciation calomnieuse.