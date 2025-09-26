Diffamation : Serigne Mboup condamné à payer 2 millions de F Cfa à Dakaractu et à son ancien Dirpub

Après plus de trois années de procédures et pas moins de treize reports d'audience, le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a finalement rendu son verdict, le mercredi 24 septembre 2025 dernier, dans l'affaire opposant Serigne Diagne et le site d'information Dakaractu S.A.R.L. à l'homme d'affaires et homme politique Serigne Mboup. Ce dernier a été reconnu coupable de diffamation et condamné par la juridiction.



La décision met un terme à une longue bataille judiciaire née en avril 2022, lorsque Serigne Mboup avait tenu des accusations de corruption et de pots-de-vin contre Dakaractu et son ancien directeur de publication, Serigne Diagne, lors d'une émission sur Walf TV, sans en apporter les preuves.



Le tribunal a prononcé une amende de 200 000 francs CFA à l'encontre de Serigne Mboup. S'ajoutent à cela des dommages et intérêts alloués aux parties civiles : un million de francs CFA pour Serigne Diagne et un million pour la société Dakaractu S.A.R.L., portant le montant total des réparations à 2 millions de francs CFA. Serigne Mboup devra également assumer les frais de justice (dépens) et faire publier le jugement dans la presse dans un délai d'un mois.



L'issue de ce procès intervient après une instruction émaillée de nombreux retards. La défense de Serigne Mboup avait successivement justifié les reports par des impératifs de voyage, des engagements politiques ou des changements d'avocat. Ces manœuvres dilatoires n'ont cependant pas empêché la tenue de l'audience correctionnelle qui a conduit à la condamnation.