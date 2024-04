"Diffamation" : le Pds porte plainte contre le journal Direct News (Document)

El Hadji Mamadou Dène, militant du Parti démocratique sénégalais ( Pds), porte plainte contre le journal Direct News. Dans sa plainte, le plaignant fait état de "diffamation, distribution de propos diffamatoires tendant à discréditer le Pds et certains de ses responsables par de fausses informations et fausses accusations". PressAfrik vous livre in extenso la lettre plainte.

Aminata Diouf

