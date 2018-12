Différend entre Karim, Khalifa et le pouvoir: Mamadou Diop Decroix avertit l’opposition

A sa cérémonie d’investiture à Place du souvenir pour la présidentielle de 2019, le leader de Aj/Pads, Mamadou Diop Decroix, a attiré l’attention des membres de l’opposition sur le différend qui existe Karim Wade, Khalifa Sall et le pouvoir, avant de dénoncer la dictature le Macky Sall.



« Ceux qui croient que les difficultés de Karim Wade et de Khalifa Sall pourraient les propulser se trompent. Il faut qu’ils révisent rapidement leur posture parce que celui qui a écarté Karim Wade et Khalifa Sall ne les laissera pas passer », prévient Decroix.



Pour lui, les raisons qui ont amené Macky Sall à éliminer ces adversaires-là, ce sont les mêmes qui l’amèneront à écraser les autres, appelant l’opposition à « travailler de façon sérieuse, honnête, déterminée et engagée pour ramener le pays sur les rails de la démocratie».



« C’est cela qui permettra de sauver la paix et la stabilité au Sénégal. Macky Sall lui-même y a un intérêt, a déclaré le leader selon qui, « la coalition au pouvoir et son candidat et son candidat sont prêts à réprimer l’opposition qui, naturellement, n’acceptera pas ».