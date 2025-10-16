"Diffusion de fausse nouvelles" : Soya Diagne envoyé en prison

Soya Diagne va passer sa première nuit en prison ce jeudi. Le patron du journal en ligne Ledakarois221 vient d'être placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges d’instruction, selon la Rfm. Il est inculpé pour "diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs, actes et manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions.
M. Diagne avait repris un post du célèbre Akhenaton dénigrant El Malick Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale.
