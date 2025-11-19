Diffusion de fausses nouvelles : la directrice de « Tahar Projects », Fatou Kiné Cissé libre!

La directrice de l'ONG « Tahar Projects », Fatou Kiné Cissé, a été libérée mardi 18 novembre 2025 après le verdict de son procès en appel. Le tribunal de Dakar l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ferme, une peine qu'elle a déjà entièrement purgée compte tenu de sa détention préventive.



Le jugement en appel vient ainsi modifier la décision initiale rendue le 21 août 2025, où le tribunal correctionnel l'avait condamnée en première instance à deux ans de prison, dont un an ferme. Elle était reconnue coupable de « diffusion de fausses nouvelles et de discrédit jeté sur la gendarmerie nationale ». Son avocat, Me Seyba Danfakha, avait fait appel de cette lourde sanction, après avoir vu sa demande de mise en liberté provisoire rejetée.



L'arrestation de Fatou Kiné Cissé faisait suite à des déclarations incendiaires diffusées sur un média local. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, elle affirmait que la sécurité du Président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko était compromise. Elle avait notamment mis en cause la récente promotion d'un officier supposé proche de l'ancien Président Macky Sall et du général Moussa Fall. Ces propos avaient déclenché la procédure judiciaire et sa première condamnation en août.