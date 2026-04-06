Digitalisation de l’administration : le service E-Sénégal de nouveau opérationnel après un «incident technique»

En fin mars 2026, le gouvernement a lancé le portail e-senegal.sn (E-Sénégal). Cette plateforme est considérée comme un guichet unique destiné à simplifier les démarches administratives pour les citoyens et les entreprises. Il s'inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique visant à dématérialiser les services publics. Depuis le début du mois d’avril, la plateforme était inaccessible, suscitant de vifs débats sur la maturité et la résilience des infrastructures numériques publiques au Sénégal.



En réponse à cette situation, dans un communiqué, les responsables de la plateforme ont admis la situation et évoqué «un incident technique majeur survenu dans l’infrastructure d'hébergement qui a impacté plusieurs plateformes dont E-Sénégal». Ils ont assuré, néanmoins, que «la plateforme e-Sénégal est de nouveau pleinement opérationnelle».



«Un effort continu sera maintenu par nos services pour rendre la plateforme plus robuste et performante», ajoutent-t-ils, tout en saluant les usagers du service public pour «leur patience et leur confiance».