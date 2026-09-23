Diofior : une unité clandestine de fabrication de crème glacée démantelée par le Service de l’hygiène

La Sous-brigade d’hygiène de Diofior, dirigée par l’Adjudant Cheikh Tidiane Seck, a procédé, ce mercredi 23 septembre 2026, au démantèlement d’une unité clandestine de fabrication de crème glacée.



L’opération fait suite à un renseignement faisant une production artisanale dans des conditions d’insalubrité, selon un communiqué du Service national de l’hygiène.



Une fabrique de fortune dans des conditions d’insalubrité



Sur place, les agents du Service national de l’hygiène ont découvert une unité de production gérée par un ressortissant malien, qui ne disposait d’aucune autorisation administrative ni de certificats médicaux pour le personnel, d’après le communiqué.



Les contrôleurs ont relevé plusieurs manquements aux règles d’hygiène, notamment :



- Fabrication à même le sol

- Matières premières d'origine douteuse, sans traçabilité

- Eau non contrôlée utilisée pour la fabrication

- Conservation sans respect de la chaîne du froid

- Matériel rouillé et eaux usées stagnantes



La procédure se poursuit en collaboration avec la brigade de gendarmerie de Fimela, sous la supervision du procureur de la République.



L’Adjudant Cheikh Tidiane Seck a justifié la fermeté des services d’hygiène face aux risques liés à la fabrication de produits alimentaires dans des conditions non conformes.



« Cette glace était un danger public. Fabriquée sans eau potable, sans froid, sans hygiène. On ne peut pas laisser nos enfants consommer ça. La tolérance est zéro pour ce qui touche à la santé des populations de Diofior. Le contrôle va s'intensifier, surtout en cette période de chaleur », a déclaré le responsable.



Le Service national de l’hygiène invite les populations de Diofior et de Fimela à faire preuve de vigilance et à signaler toute unité de fabrication suspecte auprès de la brigade compétente.



Il rappelle également que toute activité de fabrication de produits alimentaires est soumise à une autorisation préalable du Service d’hygiène, ainsi qu’au respect des bonnes pratiques en matière de sécurité sanitaire et d’hygiène alimentaire.