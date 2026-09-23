Finale de la Coupe du maire de la Médina : un projectile atteint l’arbitre assistante, le match Damels vs Ngaraf interrompu

La finale de la Coupe du maire de la Médina, qui opposait Damels à Ngaraf ce 23 septembre, n’est pas allée à son terme. La rencontre a été interrompue après seulement 25 minutes de jeu, à la suite d’incidents ayant affecté la sécurité autour du terrain.



Un projectile a notamment touché l’arbitre assistante, poussant le corps arbitral à décider de l’arrêt de la rencontre. Dans le même temps, des affrontements ont éclaté entre supporters des deux équipes aux abords du stade municipal. Des jets de projectiles ont été signalés avant l’intervention des forces de l’ordre, qui ont dispersé les protagonistes.



Le maire de la Médina, Bamba Fall, a déploré ces incidents tout en saluant la décision du corps arbitral. « La finale était bien partie mais ce qui est arrivé est arrivé. Nous avons pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité mais un projectile venu de nulle part a touché l’arbitre assistante et sa hiérarchie a décidé d'arrêter le match. En tant que responsable, j’ai pris acte de la décision », a déclaré l’édile.



Bamba Fall a par ailleurs annoncé que la commune compte reprogrammer la rencontre dans un autre lieu afin de permettre aux deux équipes de terminer la finale.



« La commune de Médina va reprogrammer le match. Nous trouverons un lieu pour la poursuite de la finale. On s’attendait à ça parce que les deux équipes s’affrontent depuis plus de 40 ans et à chaque rencontre c’est toujours chaud. C’est un match qui attire et nous allons le reprogrammer sous peu », a-t-il indiqué.