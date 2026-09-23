Enquête sur les événements de 2021 à 2024 : le chef de sécurité du Coud et le vigile de Pape Malick Ndour échappent à la prison

Les juges des premier et deuxième cabinets du Tribunal de grande instance de Dakar poursuivent l’instruction dans l’enquête sur les événements survenus entre 2021 et 2024. Deux nouveaux mis en cause ont été inculpés, mais ont échappé au mandat de dépôt requis par le parquet.



Selon les informations de Seneweb, il s’agit d’Amadou Tidiane Cissé, dit « Kabakrou », chef de sécurité du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), et de Djibril Diaw, vigile chez l’ancien ministre Pape Malick Ndour.



Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République avait notamment retenu des faits d’association de malfaiteurs, de crime contre l’humanité et d’actes de torture, en référence à la Convention des Nations unies contre la torture. Le parquet avait également requis le placement des deux mis en cause sous mandat de dépôt.



Kabakrou placé sous contrôle judiciaire



Assisté de ses avocats, Mes El Hadji Badara Ndiaye, Takha Cissé, El Hadji Diouf et Alioune Badara Fall, Amadou Tidiane Cissé, dit « Kabakrou », a contesté les faits qui lui sont reprochés.



À l’issue de l’examen du dossier, les juges ont procédé à une requalification des faits et l’ont inculpé pour complicité des chefs retenus. Il a finalement été placé sous contrôle judiciaire, rapporte Seneweb.



Djibril Diaw sous bracelet électronique



De son côté, Djibril Diaw a également contesté les faits qui lui sont reprochés. Assisté notamment par Me Alphonse Faye et ses autres conseils, il a été inculpé pour complicité.



Contrairement aux réquisitions du parquet, les juges n’ont pas ordonné son placement en détention provisoire. Djibril Diaw a été placé sous bracelet électronique.



Ces décisions des juges sont donc contraires aux réquisitions introductives du procureur de la République, qui avait demandé le mandat de dépôt pour les deux mis en cause.