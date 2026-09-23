Diourbel : mobilisation générale pour la rentrée scolaire 2026-2027

Les autorités administratives et académiques de Diourbel (centre), la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et les services d’hygiène ont réaffirmé , mercredi, leur mobilisation pour assurer de bonnes conditions de rentrée scolaire 2026-2027.



Cet engagement a été pris à l’issue d’une réunion consacrée aux préparatifs de l’année scolaire dans la région de Diourbel, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).



L’inspecteur d’académie de Diourbel, Aboubacry Sadikh Niang, a insisté sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs autour de l’école, notamment, pour le désherbage, le nettoiement, la désinfection, l’approvisionnement en eau et la réfection des blocs sanitaires.



Il a également évoqué la vétusté de plusieurs établissements, dont le lycée de Bambey et le lycée d’enseignement général de Diourbel, ainsi que l’ouverture du second lycée de Bambey.



M. Niang a appelé les collectivités territoriales, les partenaires, les syndicats d’enseignants et les associations de parents d’élèves à accompagner l’Etat face aux besoins en personnel, en tables bancs, fournitures et matériels pédagogiques.



Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a salué les résultats obtenus par l’académie au cours de l’année 2025-2026, notamment, aux examens du CFEE, du BFEM et du baccalauréat.



Il a recommandé la tenue des Comités départementaux de développement (CDD), l’amélioration de l’environnement scolaire et la disponibilité des fournitures et matériels pédagogiques avant la rentrée.



Pour sa part, le délégué régional de la SONAGED, Issa Faye, a annoncé un programme de désherbage de 40 établissements : 11 à Diourbel, 10 à Bambey et 19 à Mbacké. Soixante-douze agents, trois pelles mécaniques et plusieurs camions seront mobilisés. Il a toutefois relevé que les sollicitations dépassent les capacités d’intervention de la SONAGED.



« Tous les chefs d’établissement font des demandes de désherbage. On ne peut pas tout couvrir », a-t-il déclaré, plaidant pour des conventions avec le ministère de l’Éducation nationale.



Le chef de la brigade régionale d’hygiène, le capitaine Ismaïla Diagne, a assuré que ses services sont prêts à accompagner les opérations de désinfection, tout en soulignant le manque de personnel.

Il a également proposé l’organisation d’un concours de « l’école la plus propre », afin d’encourager les établissements à maintenir durablement un environnement sain.



La rentrée scolaire est prévue avec l’installation des enseignants le 5 octobre et le démarrage des enseignements apprentissages le 7 octobre.