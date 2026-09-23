Série de vols de motos à Zac Mbao : trois victimes enregistrées, un présumé voleur récidiviste interpellé

Le Commissariat d'arrondissement de Zac Mbao (banlieue de Dakar) a procédé le 23 septembre 2026 à «l'interpellation d'un individu pour escroquerie et vol portant sur des engins à deux roues». Cette interpellation fait suite à une plainte déposée le 1er septembre 2026, initialement contre X. Selon la police, les investigations techniques ont permis de localiser et d'interpeller le mis en cause ce 23 septembre au niveau du rond-point Sedima.



Entendu sur procès-verbal, le premier plaignant a déclaré avoir publié sur internet une annonce pour la vente de son scooter Yamaha X-Max à 900 000 francs CFA. Joint par le suspect, un rendez-vous a été fixé le 1er septembre vers 16 heures au rond-point de la Zack Mbao. Sur place, le prétendu acheteur a demandé à effectuer un essai avant l'achat et, dès la remise des clés, a pris la fuite avec l'engin en rompant tout contact.



«Un récidiviste coutumier de ce mode opératoire»



L'approfondissement des enquêtes a révélé que le «mis en cause est un récidiviste coutumier de ce mode opératoire», visé par des plaintes similaires. La deuxième victime, contactée par les enquêteurs, s'est présentée au poste et a «formellement identifié» le suspect lors d'une confrontation. Elle a indiqué avoir été contactée le 20 septembre après une annonce pour un scooter Beverly, dérobé selon le même stratagème de l'essai routier. Une troisième victime s'est ensuite présentée spontanément pour des faits identiques survenus le 19 septembre vers 12 heures devant le magasin Auchan de Grand Mbao, concernant également un Beverly volé.



Interrogé, le mis en cause a «partiellement reconnu les faits, n'admettant que ceux dénoncés par le premier plaignant», précisant avoir revendu ce scooter 500 000 francs CFA à Keur Massar. Lors de son interpellation, la somme de 1 455 100 francs CFA a été découverte en sa possession, qu'il a prétendu tirer d'une activité de vente de véhicules sans justificatif. Cette somme a été saisie et consignée aux fins de scellé.



Toujours selon la police, les investigations se poursuivent pour retrouver les engins, identifier les receleurs et recenser d'autres victimes.