Kolda : 200 élèves de Saré Moussa récompensés pour leur excellence scolaire

À Saré Moussa, dans la commune de Kolda, l’excellence scolaire a été mise à l’honneur. Deux cents élèves, distingués par leurs performances aux différents examens scolaires de l’année 2026, ont reçu ce mercredi 23 septembre un important appui en fournitures scolaires. Une initiative du Club UNESCO Kanoh qui entend accompagner les élèves méritants et contribuer à la promotion de l’excellence dans le système éducatif local.



L’école et l’excellence étaient au cœur de la cérémonie organisée ce mercredi à Saré Moussa. Au total, 200 élèves ayant obtenu de bons résultats aux examens scolaires de 2026 ont bénéficié de fournitures scolaires destinées à les accompagner dans la poursuite de leurs études.



À travers ce geste, le Club UNESCO Kanoh entend apporter sa contribution aux efforts visant à améliorer les conditions d’apprentissage et à encourager les jeunes à persévérer sur le chemin de la réussite.



Pour le président du club, Sanoussi Diakité, cette initiative s’inscrit pleinement dans les missions des Clubs UNESCO. Ceux-ci constituent, selon lui, « un regroupement d’hommes et de femmes qui travaillent à l’essor de l’éducation, de la science et de la culture comme instruments de construction de la paix dans le monde ».



Au-delà de la simple remise de fournitures, l’objectif est donc de valoriser le mérite et d’installer une véritable culture de l’excellence au sein de la jeunesse koldoise. Une démarche que le Club UNESCO Kanoh souhaite progressivement élargir à d’autres quartiers de la capitale du Fouladou.