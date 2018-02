Diogo : Des tonnes de choux pourrissent dans les périmètres agricoles, faute de commercialisation et...

La localité de Diogo, située dans le département de Tivaouane, est connue pour être le "grenier du chou", grâce à son important rôle joué dans l'approvisionnement du marché national et sous-régional. Mais cette année, il y a comme un excédent de production de chou, à cause des rendements record enregistrés. Cependant, faute de commercialisation et d'unité de conservation, des tonnes de chou pourrissent dans les champs

"Les producteurs maraîchers de Diogo ont mis en valeur une superficie de 3747, 59 hectares. Un chiffre qui montre l'importance que les maraîchers de Diogo donnent à la culture du chou. Diogo, c'est le grenier de la culture du chou. Aujourd’hui des tonnes de chou pourrissent dans les périmètres agricoles. Nous sommes même obligés de donner une partie de notre production au bétail, parce que nous n'avons pas de moyen de conserver ça", a Ngagne Diop, le président des producteurs maraîchers de Diogo sur la Rfm



Malgré tout, le rapport 2017 de la commercialisation de ce produit affiche une nette hausse par rapport à 2016. De 18 milliards Fcfa, l'enveloppe financière est passée à 25 milliards Fcfa