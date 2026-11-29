Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a estimé que la création de son propre parti politique constituait déjà, au regard des statuts de Pastef, une démission de fait de cette formation.



En entretien avec des journalistes, le chef de l'État s'est prononcé sur la note de Pastef qui a constaté la radiation de plusieurs dizaines d'anciens membres, dont lui-même. Il a précisé qu'il a pris connaissance de ce document et a rappelé la portée statutaire de la création d'une nouvelle formation politique. « J’ai vu la note de Pastef. Cette note ne date que de quelques semaines, même pas un mois, mais moi, j’ai créé Kiiray il y a de cala 4 mois déjà donc...», a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Le président de la République a par ailleurs, pris acte de cette situation et a renvoyé l'appréciation des choix politiques aux citoyens. « Aujourd’hui, chacun suit sa trajectoire politique, au moment venu, les Sénégalais vont juger », a-t-il affirmé.