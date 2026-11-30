Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a affirmé : « Moi, j’ai un pays à diriger, et j’ai des amitiés à préserver », au moment de clarifier sa position sur la dimension personnelle de ses liens avec Ousmane Sonko.



Lors de la « GRANDE INTERWIEZ », accordé à la presse nationale, le chef de l'État a tracé une frontière nette entre ses affections personnelles et les exigences de sa charge. Il a ainsi réaffirmé la primauté de son engagement envers la nation : « Si le Sénégal avait besoin de ma vie, je la lui donnerais. S’il avait besoin d’autre chose, que ce soit des biens, des relations ou tout ce que je possède, je le lui donnerais».



Le président de la République a également reconnu que les liens d'amitié peuvent traverser des difficultés sans pour autant mener à une séparation définitive. « Certes, les relations d’amitié peuvent être mises à l’épreuve à certaines époques », a-t-il admis.



Pour le chef de l'État, les divergences politiques ou institutionnelles ne doivent pas nécessairement remettre en cause les relations humaines construites au fil du temps. « Ce qu’on souhaite, dans ce que je comprends, c’est que leur entente perdure. Est-ce que les épreuves doivent mener à la rupture ? Non, je ne le crois pas », a-t-il déclaré.