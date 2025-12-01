Diourbel : 15 présumés homosexuels, dont un maître coranique, arrêtés pour "actes contre nature"

A Diourbel, à environ 146 km à l’est de Dakar, la brigade territoriale de la compagnie de gendarmerie a procédé à l’arrestation de 15 présumés homosexuels dont un marabout, un maître coranique et une personne porteuse du VIH. Il leur est reproché des faits "d’actes contre nature", selon le quotidien "L’Observateur", dans son édition de ce lundi.



L’affaire débute véritablement lorsque I. Djitté (marabout), divorcé et âgé de 63 ans, porte plainte contre X pour le vol de ses deux (02) téléphones. L’exploitation des premières informations de l’enquête permet l’interpellation des trois (03) individus déjà cités. Ceux-ci conduisent les enquêteurs à l’arrestation de F. Gueye (20 ans), le présumé voleur des appareils.



Sans se faire prier, F. Gueye reconnait les faits. "Il explique cependant avoir entretenu des rapports sexuels avec le marabout et que ce dernier a refusé de le rémunérer, prétextant ne pas avoir d’argent. C’est ce qui l’a poussé à dérober les deux téléphones. Le marabout a été arrêté. F. Gueye a dévoilé tous les membres du réseau", rapporte la source.



Dans la suite de l’enquête, la gendarmerie a interpellé 13 autres présumés homosexuels les 27 et 28 novembre 2025, à Diourbel. Ces personnes, qui auraient reconnu les faits, ont été placées en garde à vue, après la saisie d’un important lot de préservatifs et de lubrifiants.

