Diourbel : Aminata Tall pêche dans les rangs de Rewmi

Aminata Tall a réussi à débaucher des responsables du parti Rewmi à Thiès. En effet la présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a convaincu Thiabou Dieng et d’autres femmes de s’enrôler dans l’Alliance pour la république (Apr), ce que ces derniers ont accepté.



Ces femmes qui ont acté leur adhésion devant le chargé de mission de Aminata Tall, lui ont signifié leur détermination à œuvrer pour la réélection de Macky Sall dès le premier tour, à la prochaine élection présidentielle, renseigne Sud Fm.



Et pour ce faire, le représentant de l’ancienne maire de la capitale du Baol leur a conseillé de s’inscrire et de faire inscrire leurs proches sur les listes électorales.