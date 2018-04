Diourbel : Kilifeu et Thiaat de "Y'en a Marre" à la marche nationale des enseignants

Les enseignants du Sénégal se sont donnés rendez-vous ce mercredi 25 avril à Diourbel pour une marche nationale, après les étapes de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor.



Le le G6, le Grand cadre des syndicats tels que le Cusems, le Sels A, le Sels, le Saems, le Sneelas, et l'Uden ont réussi une forte mobilisation, d'après les premières images parvenues à la rédaction de PressAfrik ce mercredi.



Il faut noter la présence très remarquée des membres du mouvement "Y'en a Marre" à la marche nationale de Diourbel. Sur les photos, on peut voir Thiaat et Kilifeu.