Diourbel : la ministre Fatou Diané octroie plus de 646 millions FCFA aux femmes entrepreneurs pour leur autonomisation

La ministre de la Femme, de la famille et de la protection des enfants, Fatou Diané, a remis une somme de 646 millions 507 mille 400 francs CFA aux Groupements d’intérêt économiques (GIE) et Unités de développement des femmes (UDF) de la région de Diourbel samedi dernier. Cette action vise à soutenir et à renforcer l'autonomie des membres de ces structures.



Lors de la cérémonie de remise symbolique de ces financements, en marge du forum d’animation socio-économique de Diourbel, Fatou Diané a souligné l'engagement de son département en faveur des femmes et des filles de la région.



D’après APS qui donne l’information, ces fonds proviennent de deux projets, le Programme d’alphabétisation et d’apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté (PALAM) et le Projet d’appui au développement de l’entreprenariat féminin et de l’emploi des jeunes (PADEF/EJ). Ils ont été co-financés par le Gouvernement du Sénégal et la Banque Islamique de Développement.



Fatou Diané a précisé que grâce au PADEF-EJ, une enveloppe de 165 507 400 F CFA a été remise et que le PALAM a permis la distribution de 30 décortiqueuses à mil et 11 moulins à mil d'une valeur totale de 89 millions de FCFA.



Cette initiative s'ajoute aux financements déjà accordés par le Fonds national de crédit pour les femmes (FNCF) et le Fonds national promotion de l’entreprenariat féminin (FNEF), totalisant ainsi 310 millions FCFA au profit des femmes des trois départements de la région, y compris les communes du monde rural.



La ministre a souligné que « ces actions reflètent la volonté du chef de l’État de valoriser le rôle des femmes dans la production de biens et de services du pays ».