Diourbel: le Covid-19 a tué 158 personnes

Depuis le début de la crise sanitaire, la région de Diourbel a enregistré 2 695 cas positifs au Coronavirus dont 1 904 guéris. Les victimes au total sont au nombre de 158 personnes selon le médecin-chef de la région, Dr Mamadou Dieng. Il s’est exprimé mercredi, lors d’un Comité régional de développement (Crd) préparatoire du grand Magal de Touba prévu dans la dernière semaine du mois de septembre.



Évoquant la troisième vague de Covid au cours de la rencontre, le médecin-chef de région a précisé qu’elle a déjà commencé à générer des conséquences désastreuses au Sénégal.



Selon docteur Dieng, elle restera maîtrisable si le vaccin est pris par les populations et les mesures barrières respectées. Ce dernier, espère que le Magal de Touba prochain va avoir la même suite que l’édition précédente avec zéro nouveau cas de Covid-19.



D’après Mamadou Dieng, 08 ambulances seront dépêchées avec le Samu régional en plus de l’ouverture du nouvel hôpital de Touba et des postes de santé construits par « Touba Ça Kanam». Il a indiqué, sur le même registre, qu’un personnel de 5 760 agents sera déployé. Mieux, l’armée fera parvenir, si la demande est acceptée, son hôpital de campagne pour les besoins du Magal.