Diourbel: le présumé agresseur et violeur en série du stade Aly Manel Fall, arrêté

Le Commissariat central de Diourbel, une ville du Sénégal située à environ 150 kilomètres à l’est de Dakar, a mis fin aux agissements du présumé agresseur et viol, Galass T. Le briguant qui faisait l’objet de plusieurs plaintes pour les mêmes motifs au stade Aly Manel Fall, a été arrêté puis déféré au parquet de la localité.



Selon « Les Echos », c’est suite aux nombreuses déclarations d’agression et de plaintes que les limiers du Commissariat central de Diourbel ont concocté un plan, lancé la traque au malfaiteur, et font la guette au stade Aly Manel Fall, là où le malfrat faisait des victimes.



En civil, les policiers intensifient les investigations et relancent la chasse après plusieurs échecs. Le malfrat les croise et pense avoir affaire avec à de potentielles proies à plumer et les attaques à l’arme blanche.



Après une rude bagarre avec les policiers, ces derniers réussissent à le maîtriser et l’embarquent au commissariat.

Il a été déféré au parquet au terme de sa garde à vue pour "viols répétés avec usage d’armes blanches". Une information judiciaire a été ouverte contre lui.