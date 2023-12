Diourbel : trois (3) présumés complices de Boy Djinné envoyés en prison

Trois (3) associés présumés de Boy Djinné ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt hier lundi après leur comparution devant le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de Diourbel.



Cette action judiciaire intervient après une récente opération au cours de laquelle Boy Djinné a été extrait de sa détention par la Sûreté urbaine de Dakar pour répondre à de nouvelles accusations liées à un cambriolage.



Les trois (3) complices présumés ont été appréhendés dans le cadre de l'enquête en cours sur les activités et les affiliations de Boy Djinné. Leur passage devant le parquet a été suivi de leur inculpation officielle et leur placement en détention préventive.



Boy Djinné, déjà détenu pour des affaires similaires, voit ainsi s'élargir ses procédures judiciaires.