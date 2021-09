Diourbel : un "large consensus" autour des prix des denrées

À Diourbel, les acteurs du commerce se sont accordés sur de nouveaux prix applicables aux denrées de première nécessité, hier jeudi, à l’issue d’un conseil régional de consommation, rapporte APS. Le travail qui nous a été demandé, c’est de déterminer le différentiel de transport au niveau des régions qu’on va agréger au prix qui a été retenu à Dakar », a déclaré le chef du service régional du commerce, Adama Ndiaye.



Une déclaration qui a fait lors de la rencontre du conseil régional de la consommation, organisée sur instruction du ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, après la publication de son arrêté fixant les prix au détail à Dakar. A l’issue de cette cérémonie, Adama Ndiaye a affirmé « que les acteurs concernés sont parvenus à un large consensus sur les prix qui ont été proposés par ses services ».



Concernant les prix des denrées alimentaires, M. Ndiaye a indiqué que les prix suivants sont applicables dans la région de Diourbel. « On peut dire que pour l’huile, le prix qui a été retenu au niveau de la région de Diourbel, c’est 1210 FCFA le litre. Pour le sucre, c’est 610 FCFA. Pour le riz brisé, c’est 310 FCFA et pour la dosette, c’est 360 FCFA. Ce sont les prix qui sont dorénavant applicables dans la région de Diourbel ».



Il a annoncé l’application imminente de ces nouveaux prix dans la région. Selon le chef du service régional du commerce de Diourbel, « l’effectivité (de ces nouveaux prix) est immédiate parce que la conjoncture actuelle demande une réactivité de l’Etat ».



Par ailleurs, c’est dans ce sens que celui-ci a mis à la disposition du service régional du commerce trois véhicules et 10 agents pour renforcer l’effectif de Diourbel afin de faire le travail de contrôle des prix dans le cadre du Magal qui se tient fin septembre.



Adama Ndiaye a soutenu qu’il compte collaborer avec les associations de consommateurs et de commerçants, mais également la presse pour une large diffusion des prix retenus dans la région.