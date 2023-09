Diourbel: un mort et trois blessés dans un accident sur l'Axe Diourbel-Gossas

Dans la nuit de lundi, aux environs de 23 heures, un tragique accident de circulation s'est produit sur l'axe Diourbel-Gossas, près du village de Nébé, causant la perte d'une vie et blessant trois personnes.



L'accident a impliqué un camion frigorifique en provenance de Gossas et un taxi se dirigeant vers Tocky Gare. Selon des témoins, le chauffeur du taxi a malheureusement perdu la vie dans la collision, tandis que trois passagers ont été blessés.



Dès que l'accident a été signalé, le chef de la Brigade territoriale de Diourbel, accompagné de ses hommes et des sapeurs-pompiers, se sont rendu sur les lieux. Selon L’AS, les forces de l'ordre ont interpellé le chauffeur du camion frigorifique pour « homicide involontaire ».



Il est actuellement en garde à vue dans les locaux de la Brigade territoriale de Diourbel. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de l'accident.