Diplomatie : Cheikh Niang s’entretient avec son homologue libyen et évoque la réouverture de l’ambassade du Sénégal

Dans le cadre de sa participation à la quatorzième réunion ministérielle du Comité des Dix (C-10) des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui se tient à Tripoli les 10 et 11 octobre 2026, Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, s’est entretenu avec son homologue libyen, Taher Salam Al-Baour.



À cette occasion, Cheikh Niang a salué la tenue de cette réunion du C-10 en Libye, à l’initiative des autorités libyennes. Il a également rappelé le rôle important que la Libye a toujours joué dans le rapprochement des peuples africains, notamment à travers des initiatives majeures telles que la création de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD).



Les deux ministres ont procédé à un échange de vues sur les principaux enjeux de la réunion du C-10 et réaffirmé l’engagement de leurs pays respectifs à poursuivre leurs efforts au sein de l’Union africaine en faveur d’une représentation juste et équitable de l’Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au Consensus d’Ezulwini et à la Déclaration de Syrte.



Abordant les questions bilatérales, les deux parties ont examiné l’état de la coopération sénégalo-libyenne, en accordant une attention particulière aux questions consulaires et à la situation des ressortissants sénégalais établis en Libye.



Enfin, les deux ministres ont souligné la nécessité de redynamiser le partenariat entre le Sénégal et la Libye, notamment à travers la tenue d’une session de la Commission mixte de coopération. Ils ont également échangé sur les perspectives de réouverture de l’Ambassade du Sénégal en Libye.