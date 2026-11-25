Le milieu international marocain Sofiane Amrabat a exprimé son amertume après l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, dans un entretien accordé au média britannique The Telegraph. Le joueur marocain a regretté le scénario de cette rencontre décisive et a appelé son équipe à regarder vers l’avenir.



Sofiane Amrabat a déploré la manière dont la finale s’est conclue pour sa sélection. « La prochaine fois, je veux gagner sur le terrain. Quand on gagne une finale, on veut pouvoir célébrer avec ses supporters. Nous n’avons pas eu cette chance. Une décision a été prise, malheureusement en notre défaveur », a déclaré le joueur à The Telegraph.



Le milieu de terrain a souligné l’importance de tourner la page malgré la déception. « Il faut désormais tourner la page et aller de l’avant », a ajouté Sofiane Amrabat.