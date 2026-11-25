Football de plage : dix Coupes d’Afrique et huit sacres pour Al Seyni Ndiaye, la légende des Lions du Sénégal

Le gardien et capitaine de l'équipe nationale de Beach Soccer du Sénégal, Al Seyni Ndiaye, s'engage dans la course pour remporter une neuvième Coupe d'Afrique des nations (CAN). Fort d'une expérience de dix participations continentales, le portier sénégalais conduit à nouveau la sélection nationale pour défendre le statut du Sénégal sur le continent africain.



Figure emblématique du Beach Soccer sénégalais, Al Seyni Ndiaye affiche un palmarès de huit sacres continentaux décrochés avec les Lions de la Téranga. Sa présence dans les cages incarne la constance et la longévité au plus haut niveau de la discipline.



À travers cette nouvelle campagne africaine, le portier international vise à étoffer son palmarès et à maintenir la domination du Sénégal dans le football de plage continental.