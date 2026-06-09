Diplomatie : Le Président Romuald Wadagni entame une tournée au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau

Le Président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a entamé ce mardi 9 juin 2026 une tournée diplomatique qui le mènera successivement au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. Selon un communiqué officiel de la Présidence béninoise, ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail visant à renforcer l'axe de coopération avec plusieurs pays de la sous-région.







Ce périple présidentiel cible spécifiquement des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) partageant avec le Bénin l'usage de la monnaie unique et l'affiliation à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Au cours de ses étapes, le Chef de l'État béninois s'entretiendra avec ses homologues pour aborder les perspectives de coopération économique et commerciale, le renforcement de la solidarité communautaire ainsi que les défis liés à la sécurité régionale.







La Direction de la communication de la Présidence précise que cette nouvelle série de visites fait suite à une première phase de consultations menée au début du mois de juin au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire. À travers ce déploiement, les autorités béninoises réaffirment la priorité accordée au dialogue bilatéral et à la dynamique d'intégration au sein de l'espace ouest-africain.

