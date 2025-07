Diplomatie: la France déclenche la colère d’un ex-ministre de Macky Sall après le refus de visa à Dr Moctar Touré

Dans une lettre adressée au Consul général de France, l’ancien ministre et académicien Dr Papa Abdoulaye Seck exprime son indignation face au refus de visa opposé au Dr Moctar Touré, président de l’Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS). Ce dernier était pourtant invité à une rencontre scientifique internationale. Selon Dr Seck, cette décision est « une humiliation inacceptable pour la science et pour le Sénégal ».



Dr Seck retrace le parcours impressionnant du Dr Touré : « ancien directeur général de l’ISRA, ancien haut fonctionnaire à la Banque mondiale, pilier de la coopération scientifique internationale ». Le refus de visa l’empêche de « faire ce qu’il sait faire de mieux : partager le savoir, représenter dignement l’Afrique scientifique, et contribuer à la réflexion mondiale ». Pour Dr Seck, empêcher un tel scientifique d’assister à un événement international équivaut à « s’attaquer à l’idée même de coopération scientifique ».



Le Dr Seck juge le refus « difficilement excusable » et décrit l’acte comme « un geste d’un autre âge, empreint d’une condescendance qu’on croyait disparue ». Il avertit que ce choix symbolise un « acte éminemment politique » portant atteinte « à la dignité de la science, à la liberté académique et à la reconnaissance du mérite ».



S’agissant des conséquences, il tire la sonnette d’alarme : « un signal désastreux à tous les scientifiques africains : vos voix, vos idées, vos expertises ne valent pas déplacement ».



Le texte interroge la cohérence entre les discours pro-coopération scientifique et la réalité du terrain : « Comment peut-on […] vanter l’importance des partenariats équitables, et humilier publiquement l’un de ceux qui […] incarnent ce pont entre les continents ? ». Dr Seck en appelle à un retour à la raison : « La coopération scientifique, si elle veut rester crédible, doit commencer par le respect ».