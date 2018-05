Direct-24eme jour du procès Imam Alioune Badara Ndao et ses Co-accusés.

10 heures 33: Me Babacar Ndiaye avocat de l'accusé Moustapha Diatta fait sa plaidoirie

Me Babacar Ndiaye " Si on devait poursuivre quelqu’un pour acte de terrorisme c’est Sarkozy qu’on devrait poursuivre pour terrorisme. Parce que c’est lui qui a créé cette situation"

M. le président, si on regarde avec sérénité ce dossier, il n y a aucun acte qui justifie l’acharnement du parquet. Jusqu’à l’heure actuelle nous sommes restés à notre faim. Parce qu’il n’y a pas aucun acte qui prouve l’accusation du parquet. Selon les dires du parquet Moustapha Diatta avait aidé la femme de Abdallah Ba et de sa famille à rejoindre son mari en Lybie. Nous sommes en droit pénal, et le droit pénal se base sur la certitude. On ne peu t pas se baser sur des suppositions. Et il vous l’a dit M. le président devant votre barre. «Il vous a dit qu’il est agent immobilier. Il était très occupé par son travail. Il n’avait même pas le temps. Il travaillai t du lundi au vendredi. En droit pénal, il faut justifier les faits. On ne peut pas se baser sur de simples déclarations pour entrer en voie de condamnation. Et, lorsqu’on lui a posé la question de savoir s’il connaissait Matar Diokhané, il avait répondu que non. Il a dit qu’il n’a aucune relation avec Matar Diokhané. Mais. M. le président, le fait que des hommes se présentent dans des zones de conflits, cela ne justifie pas que ces gens sont des terroristes. Le fait d’aller en Lybie ne fait pas de la personne un terroriste. Sur aucun document, t il n’a été mentionné que Diokhané et ses Co-accusés avaient l’intention d’instaurer un camp djihadiste dans le sud du Sénégal. Sans pour autant nous donner des arguments clés sur les actes que Diokhané aurait pu commettre. M. le président l’infraction d’association de malfaiteurs n’est pas fondée. Et, comme l’ont toujours dit mes confrères le dossier est vide. Boko-Haram est né dans une situation conjoncturelle. Et quand nous sommes invités nous sommes obligés de participer de par la force. Parce que les occidentaux ont mis cela sur la table. Si on devait poursuivre quelqu’un pour acte de terrorisme c’est Sarkozy qu’on devrait poursuivre pour terrorisme. Parce que c’est lui qui a créé cette situation. Nous sommes une administration qui ne s’exprime qu’en langue française et ceux qui s’expriment en arabe son marginalisés. Raison pour laquelle M. le président, il me semble très exagéré de les poursuivre M. le président. Le parquet est allé très vite en besogne. Parce qu’il devait apporter des éléments. Ils allaient vivre au Nigéria leur idéale de foi. Ce sont des musulmans qui n’ont aucun problème pour exprimer leur foi. Sur la base de ces faits, Il n'y a aucun fait qui justifie que Matar Diokhané avait le destin de mener des actes de terrorisme au Sénégal.

Par ailleurs, pour la détention de minutions, il a avoué. L’intention est primordiale, il est l’élément moral dans ce dossier. Il ne peut être poursuivit sur la base du simple fait que des minutions étaient avec lui. Raison pour laquelle je vous demande l’acquitter de ce chef. Il n’y a jamais eu d’acte de terroriste tendant à déstabiliser le pays. Leur seul tort est de vivre leur foi en bandoulière. Je vous demande de le relaxer purement et simplement de ces chefs d'accusation.

10 heures 05 : Suite de la plaidoirie de Me Demba Ciré Bathily avocat de l’accusé El Hadj Mamadou Ba dit Mama Ba.

« Si on doit emprisonner des gens parce qu’ils ont une intention, je pense qu’on a ouvert la porte à l’arbitraire »

Le monde est injuste et l’homme est injuste. Si on doit emprisonner des gens parce qu’ils ont une intention, je pense qu’on a ouvert la porte à l’arbitraire. Nous sommes dans la démesure des cas. El Hadj Mamadou Ba a en un moment donné voulu partir mais par la suite il avait désisté. M. le président, il ne faut pas que vous portiez attein t e à la liberté d’expressions des personnes. Je vous demande relaxer purement et simplement l’accusé El Hadj Mamadou Ba. Son cas est très simple. Dans un premier temps il avait l’intention et quelques temps après son idée n’est plus d’actualité. M. le président cette procédure a gagné une ampleur qu’il ne fallait pas. Le Palais présidentiel est gardé avec un dispositif sécuritaire incommensurable. La salle d’audience est remplie par les éléments de la GIGN. Les gendarmes sont partout dans le tribunal. Pour cela M. le président j’en appelle à votre sagesse. Ainsi, je vous demande de le relaxer de toutes les charges qui pèsent sur lui, ensuite de le renvoyer aux fins des poursuites. Afin de le restituer tous ses biens saisis par la police.



10 heures 28 : Après sa plaidoirie, le juge Samba Kane lui a demandé de lister les biens de l’accusé saisis par la police. Me Demba Ciré Bathily de rétorquer : M. le président tous les biens sont listés dans les procès-verbaux. Je n’ai pas listé parce que je ne voulais pas prendre trop de temps.

9 heures 30 : La salle est à moitié pleine. Les avocats de la défense sont déjà là. Ils n’attendent plus que le maître des poursuites. Les accusés sont déjà dans le ‘’box’’. Cependant, il faut retenir que le président de la chambre et ses assesseurs ne sont pas encore sur place. Le dispositif sécuritaire est habituel. Au moins 12 gendarmes sont répartis dans la salle 4 du palais de justice de Dakar. Ces derniers occupent chaque coin de la salle.

9 heures 43 : Reprise de l’audience. Les accusés appelés à rejoindre le banc des accusés.

9 heures 45 : Plaidoirie de Me Demba Ciré Bathily pour l’accusé El Hadji Mamadou Ba alias Mame Ba

Me Demba Ciré Bathily fait sa plaidoirie «En matière criminelle, la présence de la défense est obligatoire»

Dans le cadre de l’administration de cette justice, c’est qu’on fait semblant et à partir de ce moment nous ne sommes plus dans l’administration de la justice. En matière criminelle la présence de la défense est obligatoire. Comment le juge d’instruction peut violer la loi ? Il doit savoir que si la défense n’est pas là, il doit commettre un avocat d’office. La loi interdit au juge d’instruction d’entendre un accusé sans la présence de sa défense. Vous ne pouvez pas rendre une décision de justice sans en tenir compte de l’ensemble de ses avocats. En tout état de cause la décision rendue est nulle. La sanction de cela c’est la nullité. Nous avons eu un débat sur la légalité des poursuites. M. le président j’ai lu et relu cette procédure et je me demande comment El Hadj Mamadou Ba alias Mame Ba peut comparaitre devant votre juridiction pour les infractions suivantes : association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux en bande organisée en vue de financer des actes de terrorisme et acte de terrorisme ?



Même au stade de l’inculpation, il y a eu des problèmes sur les infractions visés par l’accusation. Mais aussi bien dans le cadre de l’ordonnance de renvoi ou dans le cadre du réquisitoire du parquet, M. le président on ne vous a pas dit comment ces accusés ont commis de l’apologie du terrorisme. Parce que l’apologie du terrorisme, c’est le fait de donner un jugement favorable à un acte de terrorisme et les faits d'apologie. L’apologie c’est une infraction qui est en aval, un acte de terrorisme. C’est un délit qui se pose en aval. Par quel acte le procureur peut vous dire que ces accusés ont commis de l’apologie du terrorisme ?



On ne peut pas faire abstraction à la liberté d’opinion. Pour le financement, c’est le fait de collecter ou de gérer des fonds dans l’intention de commettre des actes de terrorisme. A cet effet, j’aimerais bien demander au parquet quels sont les fonds qu’El Hadj Mamadou Ba a eu à gérer ou à collecter. Le blanchiment de capitaux c’est quand on essaie de mettre dans le circuit légale des fonds illicites. Il y a une confusion entre les deux infractions. C’est-à-dire le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. M. le président l'acte de terrorisme est toujours justifié par des actes.