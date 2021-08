Direct Barcelone: Laporta donne les raisons du départ de Messi

« Messi a d'autres propositions », confie Laporta

« Beaucoup de choses ont dû être rendues compatibles, poursuit Laporta. Il y avait la question du 'fair play', de le faire (prolonger) dans un certain temps car le joueur a d'autres propositions. Un moment est venu où il faut se lever, laisser ses émotions de côté, l'analyser avec rigueur et sérénité que les chiffres apportent ».



Le président du club catalan enchaîne : « Nous pensons qu'il aurait dû être plus souple, mais ce n'est pas une excuse car nous connaissions la norme. Leo mérite tout, il a montré son estime pour le Barça, sa volonté de rester à Barcelone. Si vous me permettez une évaluation personnelle, je suis triste, mais nous avons fait le meilleur pour le club ».