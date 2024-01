Direct Conseil constitutionnel: Tas dépose un recours pour contester la candidature de Karim Wade

Thierno Alassane Sall, leader de la République des valeurs (Rv) faisant parti des 21 candidats à la présidentielle de 2024, et ayant qualité à agir selon l’art L.127 du code électoral, annonce qu’il va déposer un recours devant le Conseil constitutionnel ce mardi, pour contester la candidature de Karim Wade. Ce, après avoir informé via un communiqué dimanche dernier, que le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) détenait toujours sa nationalité française et qu’il est inscrit sur le fichier électoral français.

Ina Gnima Badji et Babacar Thiandoum

