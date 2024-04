Discours à la Nation : Bassirou Diomaye Faye tend la main à tous pour la paix et la réconciliation du pays

Dans son discours adressé à la Nation ce 3 avril, veille de la fête de l’indépendance du 4 avril, Bassirou Diomaye Faye, nouvellement élu veut rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Ce, à la suite des tensions qui ont tenu en haleine tout le pays de 2021jusqu’à 2023. Pour se faire, le chef de l’Etat tend la main à tous.



« Dans cet esprit, mon rôle, et je compte l’assumer pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous, pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre cher pays », a déclaré Diomaye Faye.



Qui ajoute : « De l’est à l’ouest, du nord au sud, je souhaite que notre cher Sénégal reste uni et indivisible, en paix et en harmonie avec notre devise nationale : Un Peuple-Un But-Une Foi. Nous le devons à nous-mêmes. Nous le devons à nos enfants. Nous le devons aux générations futures.C’est pourquoi notre vibrante jeunesse, cœur battant de la nation, restera au centre de mes préoccupations ».