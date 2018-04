Dislocation du G6 : le Sels de Mbacké suspend la grève et annonce la reprise des cours

C’est à l’issue d’une assemblée générale tenue à Mbacké que les syndicats d’enseignants les plus représentatifs, le G6, s'est disloqué. En effet, la section locale du Sels a décidé, «à l’unanimité, de suspendre leur mot d’ordre». Par conséquent, «les cours vont reprendre dans les écoles élémentaires», a avancé son secrétaire général.



«Aussitôt après les propositions du Chef de l’Etat lorsqu’on nous a consultés, nous avions décidé, à l’unanimité c’est-à-dire le bureau, de suspendre le mot d’ordre. Et, cette décision vient d’être confirmée par l’Assemblée générale de section », a déclaré Malick Mbaye.



Selon lui, «le Sels est un syndicat qui prend les devants parce que, explique-t-il, dans notre préavis, nous avons fixé des objectifs mais avec des degrés d’atteintes. Et, aujourd’hui, sur chaque point, il y a un degré d’atteinte d’objectif».



Et, poursuit-il, «c’est ce qui nous a poussé à vouloir suspendre le mot d’ordre pour s’attaquer à d’autres points beaucoup plus importants tels que la question décisionnaire, le système de retraite des décisionnaires».



Par contre, le Saemss membre du G6, a rejeté les propositions du chef de l’Etat portant sur l’augmentation de l’indemnité de logement. Et, selon son secrétaire général, Saourou Sène, «les unités syndicales de bases ont la même position. Donc, informe-t-il, la grève va se poursuivre».



Parallèlement, une marche nationale non autorisée du G6 sera organisée ce jeudi à Ziguinchor. Le G6 est composé du Syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal (Snelas/Fc), Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss), le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems), l’Union démocratique des enseignants du Sénégal (Uden), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels).